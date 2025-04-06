تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات .. تفاصيل التحقيقات مع عامل المعصرة

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات الخاصة بعامل تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً "الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.