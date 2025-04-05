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حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل
حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 5 أبريل 2025، مؤكدة أن البلاد تشهد موجة صيفية مبكرة وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات مناخية حادة.

حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة مع بداية تأثير منخفض خماسينى على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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الطقس اليوم.. تحذير من ارتفاع الحرارة ورياح قوية

بحسب هيئة الأرصاد، يسود الطقس اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وفي ساعات الليل، تنقلب الأجواء لتصبح مائلة للبرودة على جميع الأنحاء، ضمن تقلبات جوية متسارعة ومفاجئة.

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل 

اخبار الطقس من الأرصاد

وأشارت الهيئة إلى أن موجة الخماسين تبدأ تأثيرها من غد الأحد 6 أبريل 2025، حيث تؤدي إلى ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، وتصل ذروتها يوم الثلاثاء القادم، مع تسجيل درجة الحرارة 40 مئوية في بعض المناطق على جنوب الصعيد.

الطقس الآن

قال الدكتور أحمد عبد العال، الرئيس الأسبق لهيئة الأرصاد الجوية، إن على مرضى الجهاز التنفسي الامتناع عن الخروج إلا للضرورة، وارتداء الكمامات حال الخروج، مع تجنب الوقوف تحت اللافتات الإعلانية أو إيقاف السيارات أسفلها، بالإضافة إلى تقليل السرعة على الطرق السريعة وتشغيل الكشافات خلال القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الأتربة.

الطقس غدا.. ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدًا الأحد 6 أبريل 2025، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مع ارتفاع في درجة الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية في بعض الأماكن. 

وتوقعت الهيئة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤثر سلبًا على الرؤية الأفقية في مناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل 

درجة الحرارة غدًا

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

القاهرة: العظمى 34 – الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 25 – الصغرى 16

مطروح: العظمى 22 – الصغرى 14

سوهاج: العظمى 36 – الصغرى 18

قنا: العظمى 37 – الصغرى 19

أسوان: العظمى 37 – الصغرى 20

الطقس في الأيام المقبلة.. موجة حارة تستمر حتى الأربعاء

بحسب الهيئة العامة للأرصاد، من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى يوم الأربعاء 9 أبريل 2025. 

وتتراوح الزيادة بين 5 إلى 6 درجات مئوية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خصوصًا في المناطق المكشوفة. حالة الطقس في تلك الأيام تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المواطنين.

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل 

كيف حال الطقس اليوم؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي أن الطقس اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، في حين يكون حارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء. أما ليلًا وفي الصباح الباكر، فتسود أجواء مائلة للبرودة.

حالة الطقس اليوم

تشير البيانات الرسمية إلى تباين واضح في درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث بلغت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم 27 درجة للعظمى و18 للصغرى، بينما سجلت السواحل الشمالية الغربية 24 للعظمى و14 للصغرى، وبلغت في جنوب الصعيد 34 درجة للعظمى و19 للصغرى.

كيف حاله الطقس اليوم؟

في ظل التقلبات الجوية، طالبت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول لتجنب المفاجآت، خصوصًا مع تزايد احتمالات نشاط الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

متى تتحسن حالة الطقس؟

توقعت الأرصاد أن تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال مجددًا اعتبارًا من يوم الخميس القادم 10 أبريل 2025، حيث تعود إلى معدلاتها الطبيعية مع انحسار تأثير منخفض الخماسين وانتهاء موجة الحر.

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل 

كيف ستكون حالة الطقس غدا؟

غدًا الأحد، يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة في القاهرة، و37 في جنوب الصعيد، وسط استمرار نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما يجعل القيادة والرؤية في الطرق المفتوحة أكثر صعوبة، وهو ما يستدعي الحذر.

ماذا عن حالة الطقس نهاية الأسبوع؟

بحسب تقرير صادر من هيئة الأرصاد بشأن الطقس في عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت 4 و5 أبريل 2025، فإن الأجواء كانت مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، أما في الليل والصباح الباكر، فكان الطقس مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، مع نشاط للرياح على جنوب الصعيد.

وعن أجواء نهاية الأسبوع الجاري تشهد البلاد أجواء معتدلة وتكون الحرارة عند معدلاتها الطبيعية بين 29-30 درجة مئوية على القاهرة.

بيان الأرصاد حول حالة الطقس

أوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم وغدًا، ستظل متقلبة إلى حد كبير، بسبب نشاط منخفض الخماسين الذي يجلب معه رياحًا جنوبية حارة وجافة، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأتربة. 

كما أهابت الهيئة بالمواطنين عدم الخروج وقت الظهيرة، خاصة كبار السن ومرضى الصدر، لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة والأتربة العالقة في الجو.

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل 

الطقس الآن

الطقس الآن يشهد تغيرًا سريعًا، فبينما تكون الأجواء حارة نهارًا، تنخفض درجات الحرارة في الليل، مما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد، خاصة في الفئات الأكثر عرضة، ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس القطنية الخفيفة نهارًا، والاحتفاظ بسترة خفيفة لليل.

خريطة درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 – 18

السواحل الشمالية: 24 – 14

جنوب سيناء: 29 – 20

شمال الصعيد: 32 – 16

جنوب الصعيد: 34 – 19

الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال 6 أيام

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستتسم بوجود نشاط للرياح وتباين درجات الحرارة بين الشمال والجنوب.

كما أكدت الهيئة أن يومي الخميس والجمعة الماضيين شهدا نشاطًا كبيرًا للرياح، بينما يبدأ التحسن التدريجي بدءًا من الخميس المقبل.

في ظل هذه الموجة الصيفية المبكرة والتقلبات الجوية، أهابت الهيئة العامة للأرصاد بالجميع متابعة التحديثات الومية لمعرفة أخبار الطقس والتعامل مع التغيرات المفاجئة ، حيث أن حالة الطقس في مصر لا تزال غير مستقرة، وهو ما يتسم به فضل الربيع بالتقلبات الجوية الحادة والسربعة.

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