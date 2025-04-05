استشاري تغذية علاجية: الحد الأقصى الآمن لتناول الفاكهة هو حجم قبضة اليد

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، أن الحد الأقصى الآمن لتناول الفاكهة هو حجم قبضة اليد فقط لا غير.

وخلال لقائه في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح نزيه أن تناول هذه الكمية يكون لمرة أو اثنين على أقصى تقدير يوميًا.



وأضاف أنه يمكن بعد الغذاء تناول حبة برتقالة وإنما نظام أجيب برنيكة الجوافة وأخلصها مينفعش لأن الفاكهة سكر.

واستطرد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، أن السكر في الفاكهة قد يعلي الدهون الثلاثية، محذرا من الإفراط أو التفريط في تناول الفاكهة أو في الأغذية الصحية عمومًا.