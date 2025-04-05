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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الإدارة العامة لثقافة الطفل تحتفي بالأيتام وذوي الهمم

محاضرة بعنوان "سعادتنا في  التحلي بالأمل"
محاضرة بعنوان "سعادتنا في  التحلي بالأمل"
رنا أشرف

نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل بالتعاون مع إدارة الأنشطة الثقافية والفنية برئاسة أشرف فؤاد يومًا ثقافيًا وفنيًا بحضور الدكتورة جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل.

وقدمت الدكتورة جيهان حسن محاضرة بعنوان "سعادتنا في  التحلي بالأمل"، وتحدثت فيها عن كيف نحيي الأمل في نفوس الأطفال اليوم وكل يوم، فأطفالنا من الأيتام وذوي الهمم، بحاجة إلى مَن يوقد في نفوسهم شعلة الأمل، وليس في هذا اليوم أو الشهر بل في جميع الأوقات، والعمل على تلبية احتياجات الأطفال النفسية من الاهتمام والحب وإرساء ثقافة الأمل وهي جزء من حقوق الطفل، إضافة لورشة رسم على الوجه بالأشكال المحببة للأطفال، وشاركت إدارة الأنشطة الفنية بنادي الغابة بعرض غنائي شارك فيه الأطفال بالرقص والغناء، وشاركت الدكتورة آية حمدي في ادارة التثقيف الصحي بمحاضرة توعوية والاهتمام بمجموعات البناء والطاقة والحماية  في التغذية السليمة وزيادة شرب المياه والتوعية بامراض الصيف وطرق المواجهة.

وتؤكد الدكتورة جيهان حسن أهمية الاحتفال بيوم اليتيم، إيمانًا  بضرورة رعاية الأطفال من الأيتام ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، وتلبية مشاعر الحب والفرحة والاهتمام، بإدخال البهجة إلى قلوبهم عبر الأنشطة والفعاليات المختلفة، والتأكيد على الجمعيات ودور الأيتام بنشر الوعي حول حقوق الطفل اليتيم للقائمين على رعايته.

ثقافة الطفل الأنشطة الثقافية الأطفال الأيتام احتياجات الأطفال النفسية

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