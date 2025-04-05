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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باير ليفركوزن يحقق فوزا صعبا على هايدنهايم ليُبقي آماله في التتويج بالبوندسليجا

ليفركوزن
ليفركوزن
القسم الرياضي

احتاج باير ليفركوزن، حامل اللقب، إلى هدف في الوقت بدل الضائع سجله البديل إميليانو بوينديا ليُحقق فوزًا بنتيجة 1-0 على هايدنهايم، مستضيفه، اليوم السبت، ليُحافظ على آماله في التتويج بلقب الدوري الألماني، ويبقى على بُعد ست نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر.

وبدأ فريق تشابي ألونسو وكأنه لا يزال يشعر بآثار الخروج المُفاجئ من نصف نهائي كأس ألمانيا يوم الثلاثاء أمام نادي أرمينيا بيليفيلد، من الدرجة الثالثة، حتى سدد بوينديا كرة لولبية اصطدمت بالقائم في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.


شهد الشوط الأول أداءً أكثر حيويةً من جانب أصحاب الأرض، وسلسلة من الفرص السانحة، بينما افتقر ليفركوزن إلى القوة الهجومية.


أشرك ألونسو الثنائي آرثر وباتريك شيك بفاعلية في الدقيقة 68، لكن بوينديا، وهو بديل آخر، هو من سجل هدف الفوز. 

ترتيب ليفركوزن

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق ست نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر، مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم.

باير ليفركوزن ليفركوزن إميليانو بوينديا الدوري الألماني بايرن ميونيخ

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