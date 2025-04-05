هدف قاتل.. سيراميكا كليوباترا يخطف التعادل من المصري في كأس عاصمة مصر

خطف سيراميكا كليوباترا نقطة ثمينة من المصري البورسعيدي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد السويس الجديد فى الجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

جاء هدف المصري في الدقيقة 11، بعد هجمة منظمة من لاعبي المصري أنهاها بابي بادجي بتمريرة لزميله كريم بامبو ليسدد الكرة بسهولة داخل الشباك.

وتعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 87، بعد خطأ من مدافعي المصري استغلها محمد رضا ونجح في استخلاص الكرة ومررها لأحمد قندوسي المنفرد بالمرمى ليستدد مباشرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - أحمد عابدين - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - أحمد بيكهام - أحمد هاني - حسين حسني - محمد شكري - محمد رضا - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.