قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يفوز على لا لوا الكونغولي في بطولة أفريقيا لكرة الطائرة
سمير فرج: القوات المسلحة المصرية جاهزة ومستعدة لخوض أي حرب
مفتي الجمهورية: كفالة اليتيم من أسمى القيم الإنسانية وأقربها إلى الله
رئيسة البرلمان الإسباني: نريد أن يكون هناك حل سلمي للقضية الفلسطينية
الاليزيه: قمة مرتقبة تجمع ماكرون والزعيمان السيسي وعبدالله الثاني
كأس عاصمة مصر .. البنك الأهلي يفوز على زد ويحسم تأهله إلى ربع النهائي
أبو العينين: الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير ويجب تنفيذ خطة مصر لإعمار غزة
نيفين عبد الخالق: رئاسة مصر لبرلمان المتوسط تعكس ثقة العالم في القيادة السياسية
إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر لمدة 4 أيام
أحمد الزيات: رئاسة مصر لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط تعزز حضورها الإقليمي وتدعم اقتصادها
فتوح: ننتظر ترجمة رئاسة مصر للاتحاد من أجل المتوسط لفرص استثمارية
استبعاد مدرب ولاعبتين من المنتخب السوري بسبب العلم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر لمدة 4 أيام

البالون الطائر بالاقصر
البالون الطائر بالاقصر
شمس يونس

أعلنت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، إيقاف رحلات البالون الطائر لمدة 4 أيام متتالية، بدءا من غدٍ الأحد، وحتى الأربعاء المقبل؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر في مطار البالون، إنه تقرر إلغاء رحلات البالون؛ بسبب سرعة الرياح، والتي تتسبب في عدم إقلاع البالون، وذلك حرصًا على حياة السائحين.

الجدير بالذكر، أنه قبل أن تبدأ الرحلة، يتم تجهيز البالون أمام السائح، من فرد البالون على الأرض، ثم ضخ الهواء البارد بداخله، ثم الهواء الساخن، ثم يصعد السائح إلى البالون وتقلع الرحلة التي تستغرق من 35 إلى 45 دقيقة بحسب الظروف الجوية وبالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار.

ويرتفع المنطاد فوق السحاب بحوالي 2000 قدم، ويمر فوق معبد الرامسيوم وهابو أمنحتب الثاني ومقابر وادي الملوك والملكات والنبلاء، ويرى أيضا الطبيعة الخلابة بالحياة الريفية لسكان قرى الأقصر.

الاقصر اخبار الاقصر البالون الطائر المطار المدنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

زيزو

أزمة جديدة تهدد صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي ..تفاصيل مهمة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

أطول إجازة رسمية تصل لـ 5 أيام

تمتد لـ 5 أيام | تعرف على أطول إجازة رسمية في 2025 بعد عيد الفطر

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض بعد 24 ساعة من اختفائها | شاهد

ترشيحاتنا

محكمة

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بسلاح أبيض بالقليوبية

"هقابل الراس الكبيرة".. نص أقوال المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة

هقابل الراس الكبيرة.. نص أقوال المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة

تأجيل محاكمة ٢٢ متهما بخلية القاهرة الجديدة

تأجيل محاكمة 22 متهما في خلية القاهرة الجديدة

بالصور

أسرار لا يخبرك بها الطبيب عن فوائد تناول الكيوي يوميًا

فوائد لا تحصى لتناول الكيوي يوميا
فوائد لا تحصى لتناول الكيوي يوميا
فوائد لا تحصى لتناول الكيوي يوميا

مفيش كرسي فاضي.. قاعة عزاء زوجة نضال الشافعي كاملة العدد | صور

من عزاء زوجة نضال الشافعي
من عزاء زوجة نضال الشافعي
من عزاء زوجة نضال الشافعي

ظهور نادر.. مي نور الشريف في عزاء زوجة نضال الشافعي| صور

مى نور الشريف
مى نور الشريف
مى نور الشريف

بملامح الحزن والصدمة .. ابنة نضال الشافعي تتلقى عزاء السيدات في وفاة والدتها

ابنة نضال الشافعي
ابنة نضال الشافعي
ابنة نضال الشافعي

فيديو

لوسي

لوسي توجه رسالة للمخرج محمد سامي وتفجر مفاجأة بشأن إش إش.. فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان نجم سوي نفسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

المزيد