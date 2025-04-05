إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر لمدة 4 أيام

أعلنت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، إيقاف رحلات البالون الطائر لمدة 4 أيام متتالية، بدءا من غدٍ الأحد، وحتى الأربعاء المقبل؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر في مطار البالون، إنه تقرر إلغاء رحلات البالون؛ بسبب سرعة الرياح، والتي تتسبب في عدم إقلاع البالون، وذلك حرصًا على حياة السائحين.

الجدير بالذكر، أنه قبل أن تبدأ الرحلة، يتم تجهيز البالون أمام السائح، من فرد البالون على الأرض، ثم ضخ الهواء البارد بداخله، ثم الهواء الساخن، ثم يصعد السائح إلى البالون وتقلع الرحلة التي تستغرق من 35 إلى 45 دقيقة بحسب الظروف الجوية وبالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار.

ويرتفع المنطاد فوق السحاب بحوالي 2000 قدم، ويمر فوق معبد الرامسيوم وهابو أمنحتب الثاني ومقابر وادي الملوك والملكات والنبلاء، ويرى أيضا الطبيعة الخلابة بالحياة الريفية لسكان قرى الأقصر.