استبعاد مدرب ولاعبتين من المنتخب السوري بسبب العلم الجديد

أصدر وزير الرياضة والشباب السوري، محمد سامح الحامض، قرارا باستبعاد لاعبتين من منتخب كرة السلة، بعد أن قامتا بإزالة العلم السوري الجديد من على قميصيهما.

كانت سيدرا سليمان ونورا بشارة قد شاركتا في جلسة تصوير للمنتخب السوري، إلا أنهما أقدمتا على مسح العلم السوري الجديد من قميصيهما عند نشر صورتهما على خاصية "الستوري" في تطبيق "إنستجرام".

وأدى هذا التصرف إلى موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت حملة تطالب باستبعادهما من الفريق.

فيما قرر الحامض استبعاد اللاعبتين، إلى جانب المدرب أيمن سليمان الذي قام أيضا بإزالة العلم الجديد من على قميصه.

كما شمل القرار منع اللاعبتين والمدرب من المشاركة في أي نشاط رياضي ضمن العمل المؤسساتي الرسمي حتى إشعار اخر.