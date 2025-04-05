رئيسة البرلمان الإسباني: نريد أن يكون هناك حل سلمي للقضية الفلسطينية

أكدت فرانسينا أرمينيغول رئيسة البرلمان الإسباني، أنه يجب التحدث عن السلام العادل وعن أوضاع التغير المناخي وكيف يؤثر علينا في المنطقة المتوسطية؟.

وقالت في كلمتها التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”: "النائب محمد أبو العينين أظهر لنا في كل واحدة من مداخلاته وفي الاجتماعات التي نعمل فيها القدرة على قيادتها في رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط".

وتابعت: "نريد أن يكون هناك حل سلمي للقضية الفلسطينية".



وحصل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالإجماع على رئاسة برلمان الإتحاد من أجل المتوسط وهى المرة الأولى التى تترأس فيها مصر الاتحاد منذ أكثر من 15 عاماً.



جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التى عقدت فى إسبانيا على مدار اليومين الماضيين وبحضور الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورؤساءوممثلي برلمانات 38 دولة.

وأعلنت فرانسينا آرمنغول رئيسة البرلمان الإسبانى على رئاسة مصر للدورة البرلمانية الجديدة خلال شهر يونيو القادم خلفا لإسبانيا.