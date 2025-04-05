إسكان النواب: حدود مصر خط أحمر .. واستمرار العدوان الإسرائيلي في رفح جريمة حرب

قال النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حدود مصر خط أحمر وسيادة أراضيها لا يمكن المساس بها لا من قريب ولا من بعيد، محذرا دولة الاحتلال من استمرار العبث والعدوان في غزة وفي رفح.

تهجير الفلسطينيين

وطالب عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في مخططاته التوسعية، ومشددا أن الحدود المصرية خط أحمر، ومصر لن تسمح بـ تهجير الفلسطينيين إليها تحت أي ذريعة والايمان المطلق هو بحل الدولتين، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد وكيل اسكان البرلمان، أن مصر لن تترك الفلسطينيين وحدهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وستواصل دعمها السياسي والإنساني لهم، داعيا إلى توحيد الموقف العربي لمواجهة هذه التحديات، ومشيرا: أن الموقف المصري سيظل داعمًا للحقوق الفلسطينية.

استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية

وأضاف نائب الاسكندرية، أن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية وفي باقي أراضي قطاع غزة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وهو ما يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان ولن تنجح.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد بالقول، أن مصر لن تسمح بتحويل القضية الفلسطينية إلى أزمة لاجئين جديدة وما يحدث في رفح هو جريمة حرب، والاحتلال لن ينجح في فرض سياسة التهجير القسري، مشددا أن الشعب المصري يصطف وراء القيادة السياسية وداعم لها للدفاع عن سيادة وأمن مصر القومي، والدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.