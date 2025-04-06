أخبار التوك شو| أحمد موسى: غير مسموح لأي كائن على وجه الأرض التدخل في شئون مصر الداخلية.. سمير فرج: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

سمير فرج: القوات المسلحة المصرية جاهزة ومستعدة لخوض أي حرب

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن هناك توترا في المنطقة، والجيش المصري على أعلى درجة من الجاهزية.



أبو العينين: الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير ويجب تنفيذ خطة مصر لإعمار غزة

عرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ضمن أعمال برلمان الاتحاد من أجل المتوسط .



أبو العينين: الموقف في الشرق الأوسط ملتهب وهناك مخاوف عديدة

عرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ضمن أعمال برلمان الاتحاد من أجل المتوسط .

أحمد موسى: غير مسموح لأي كائن على وجه الأرض التدخل في شؤون مصر الداخلية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك فيلم وثائقي في غاية الاهمية يكشف موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور وحتى الآن.



إسكان النواب: لا تصالح على مخالفات البناء من هذا التاريخ

علق النائب عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، على تصريحات وزير الإسكان بأنه لن يتم التصالح على مخالفات البناء التي تمت بعد صدور قانون رقم 187 لسنة 2023.



موجة حارة وأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.



القسام تنشر فيديو لرهينتين إسرائيليين يطالبان باستكمال صفقة التبادل

نشرت كتائب القسام، مقطعا مصورا لرهينتين إسرائيليين يطالبان باستكمال صفقة التبادل.



بعد هجوم نمر طنطا | كيف تدار عروض السيرك بأمان

أكد محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة حيوان الجيزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ما يُقال حول استخدام التخدير الكامل للحيوانات المفترسة قبل العروض غير دقيق.



سمير فرج: مصر تمتلك أسلحة متطورة إلى جانب صناعات عسكرية ضخمة

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن التحول من العقيدة الغربية في التسليح إلى العقيدة السوفيتية؛ كان من أبرز أهداف ثورة 23 يوليو 1952.