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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيهان مديح: حزب مصر أكتوبر يعمل على تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية

جيهان مديح
جيهان مديح
عبد الخالق صلاح

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الأحزاب السياسية تمثل جزءًا أساسيًا من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن حزبها يهتم بشكل كبير بالعمل المجتمعي بجانب دوره السياسي. 

وقالت مديح عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الشارع النيابي" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحزب يسعى دومًا للتفاعل مع المواطنين في مختلف الأزمات، مثل أزمة الشتاء وأيام كورونا، من خلال توفير الدعم والمشاركة في المبادرات الخدمية.

وأوضحت، أن حزب مصر أكتوبر يحرص على تفعيل دوره في جميع المحافظات، حتى في الأماكن التي لا توجد فيها أمانات، حيث يتم العمل بشكل مباشر مع المواطنين. 

ونوهت بأن الحزب لا يقتصر على الجهود السياسية أو الانتخابية فقط، بل يسهم أيضًا في حل قضايا المجتمع من خلال تنظيم معارض مدرسية وتقديم المساعدات في مختلف الفترات مثل أزمة الشتاء.

وأردفت، أن التوعية تعد من أهم الأولويات في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث أكدت أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا للمرأة والشباب، حيث يتم تنظيم ورش عمل ونماذج محاكاة لتوضيح دورهم في الانتخابات، بما في ذلك محاكاة لمجلس النواب والمجالس المحلية. 

كما نوهت إلى مشروع كبير يسعى الحزب لتحقيقه، وهو إنشاء مدينة صناعية خاصة بالنساء في كل محافظة، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا.

وفيما يتعلق بتأثير كونها سيدة على رأس الحزب، أضافت أنها تأمل أن يشهد حزب مصر أكتوبر مشاركة واسعة من النساء في الانتخابات القادمة، مؤكدة على أهمية أن يكون هناك توازن بين الرجل والمرأة داخل الحزب.

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر الشارع النيابي

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