الأهلي على أعتاب صفقة هجومية قوية .. إعلامي يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي يبحث عن تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأن هناك تواصلًا مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، لكن الأمور قد تبدو صعبة.

وقال أمير هشام في تصريحاته على موقع فيسبوك من برنامجه "بلس 90":

"مصطفى محمد لو انضم للنادي الأهلي سيكون دعمًا قويًا، ولكن هناك خطة بديلة تشمل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، وأيضًا محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم."

وأضاف: "هناك مفاضلة بين أسامة فيصل ومحمد شريف، ولكن النسبة تميل بنسبة 75% لصالح أسامة فيصل، و25% لصالح شريف."

وأكمل: "نسبة انتقال أسامة فيصل للنادي الأهلي كبيرة، رغم أن هناك أصواتًا داخل القلعة الحمراء تطالب بالتحرك نحو إبرام التعاقد مع محمد شريف، الذي يعرف أجواء النادي ولديه الخبرات، واللاعب حزين حتى الآن لعدم وجود أي اتصالات بشأن عودته لصفوف الفريق مجددًا."