مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم فى كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تعيين الحكم مصطفى الشهدى لإدارة مباراة الزمالك ومودرن سبورت، المقررة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر”.

بيسيرو يستبعد الأساسيين أمام مودرن سبورت

قرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، إراحة 11 لاعبًا من التشكيل الأساسي الذي خاض مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل السلبي. ويأتي هذا القرار بهدف تجنب تعرض اللاعبين للإجهاد قبل لقاء العودة المرتقب.

وشملت قائمة اللاعبين المستبعدين كلًا من: محمد عواد، حسام عبد المجيد، محمود حمدي “الونش”، صلاح مصدق، عمر جابر، أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري. كما حصل أحمد مصطفى “زيزو” على راحة من اللقاء أيضًا.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون الأساسيون الذين غابوا عن مباراة مودرن سبورت إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين، ضمن التحضيرات لمباراة الإياب أمام ستيلينبوش، والمقررة يوم الأربعاء المقبل. ويأمل الجهاز الفني للزمالك في تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة القارية



