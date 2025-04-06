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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالتزامن مع تصدّر فيلم 6 أيام ..كيف احتفلت آية سماحة بعيد ميلادها | صور

آية سماحة
آية سماحة
شروق سلامة

احتفلت الفنانة آية سماحة بعيد ميلادها اليوم، 6 أبريل، مع متابعيها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذه المناسبة، نشرت صورًا جديدة لها، وتلقت العديد من رسائل التهنئة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

ويُذكر أن آية سماحة شاركت في مسلسل "الكابتن" مع الفنان أكرم حسني، كما شاركت مؤخرًا في فيلم "6 أيام" مع الفنان أحمد مالك، وقد حظي الفيلم بإشادة جماهيرية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قرار عدم الإنجاب

أكدت الفنانة آية سماحة أنها عاشت في منزل تسوده أجواء من التوتر خلال طفولتها، وكانت العلاقة بين والديها مليئة بالمشاكل والخلافات، مضيفة: "عشت في بيت مليان مشاكل، ومكنتش شايفة حب أو علاقة صحية بين أبويا وأمي".

وأوضحت آية سماحة، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن الأمر ازداد تعقيدًا عندما تزوج والدها من امرأة أخرى، ما أدى إلى انفصاله عن والدتها، وهو ما شكّل صدمة كبيرة لها.

تابعت: "مكنتش فاهمة ليه اتجوز عليها، كنت فاكرة طالما بيحبوا بعض يبقوا مع بعض.. لكن فهمت بعد كده إن الحب مش كل حاجة"، مشددة على أن والديها قررا في النهاية الانفصال التام، حيث تزوج كلاً منهما بشخص آخر، وهو ما جعلها تدرك أن الحياة متغيرة ولا شيء يدوم للأبد.

وكشفت آية سماحة، عن قرارها بعدم الإنجاب حاليًا، مؤكدة أن طفولتها غير المستقرة جعلتها تخشى فكرة إنجاب طفل يعيش في نفس الظروف.

اختتمت: "أنا متعقدة.. مش سهل أجيب طفل وأنا نفسي لسه ما عشتش حياتي"، مشددة على أنها ترى الأمومة التزامًا ضخمًا، وهي تخشى أن يكون وجود طفل في حياتها عبئًا يكبلها ويحد من حريتها.


وكانت  كشفت  آية سماحة سبب نصيحتها لوالديها بالانفصال.

وقالت آية سماحة خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار: "بيتنا مكنش في حب كان في مشاكل كبيرة وخناقات وكلام سخيف مش عايزين نسمعه".

وأضافت: "كنت مش شايفة حب في البيت، ولا علاقة صحية بين أب وأم، وشايفة إنهم متوترين جدا مع بعض، فانفصلوا".

أوضحت آية سماحة أن والدها الراحل تزوج وكذلك والدتها قائلة: "هو إتجوز على ماما، وكانت حاجة مش مفهومة بالنسبالي، وماما إتجوزت".

آية سماحة الكابتن أحمد مالك

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