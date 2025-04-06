المصري يستقر على ملعب التدريب بالعاصمة التنزانية دار السلام | صور

قام الكابتن محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري على مدار يوم أمس السبت بجولة تفقدية لعدد من الملاعب المغطاة بالنجيل الطبيعي بالعاصمة التنزانية دار السلام.



استعدادًا لملاقاة سيمبا بـ الكونفيدرالية المصري يستقر على ملعب التدريب بالعاصمة التنزانية دار السلام

وعقب الجولة وقع اختيار الكابتن محمود جابر على استاد الميجور جنرال إيساموهيو بدار السلام حيث اطمأن على كافة تجهيزات الملعب الذي سيستضيف تدريبات المصري يومي الأحد والاثنين قبل خوض مرانه الأخير عصر الثلاثاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام والذي سيستضيف مباراة الفريق أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرّر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي انتهت مباراة الذهاب منها بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.