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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك خسر الدوري والكاس والأخلاق.. ناقد يهاجم القلعة البيضاء بسبب محمد مصطفى

الزمالك خسر الدوري والكاس..وخسر كمان الأخلاق ..ناقد يهاجم الزمالك بسبب محمد مصطفي
الزمالك خسر الدوري والكاس..وخسر كمان الأخلاق ..ناقد يهاجم الزمالك بسبب محمد مصطفي
علا محمد

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت علي ما بدر من اللاعب محمد مصطفي من سلوك غير لائق تجاه جماهير القلعة الحمراء، في مباراة القطبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025.

وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك:"الزمالك معاقبش محمد مصطفى لعبه على الحركة غير الأخلاقية اللي عملها ، فالأهلي هو اللي عاقب الزمالك ، والكورة هي اللي عاقبته ، والزمالك خسر الدوري والكأس ، وخسر كمان الأخلاق والقيم والمبادئ".

القصة كاملة

 
يُذكر أن قام محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك بإشارة خارجة تجاه جماهير النادي الأهلي خلال مباراة القمة في نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة موسم 2024-2025.

واستفز مصطفى جماهير الأهلي في أكثر من مشهد، خلال مجريات أحداث القمة، مساء أمس الأحد.

وهاجمت جماهير الأهلي عبر «فيسبوك» اللاعب مصطفى لعبة نجم الزمالك بسبب ما بدر منه في مباراة القمة.

علق حساب باسم أحمد الهواري: "مينفعش إدارة الأهلي تسكت، لازم شكوى".

وكتب حساب باسم هاني علي: "لازم يتشطب من الاتحاد بعد الحركة دي".

خالد طلعت اللاعب محمد مصطفي الزمالك الأهلي الدوري المصري للكرة الطائرة مباراة القمة الدوري الكأس

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