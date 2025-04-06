زيزو في تصريح سابق: أنا ماشي بدماغ أبويا لأنه بيفكر بطريقة صح

شهدت الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بين جماهير قطبي الكرة المصرية الفارس الأبيض ونادي الأهلي بسبب أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال فيديو أعاد نشره لزيزو وقال: أنا ماشي بدماغ أبويا لأنه بيفكر بطريقة صح".

وأضاف زيزو في تصريحاته عبر برنامج اللعيب وقتها وقال: "بابا مؤثر في حياتي بشكل كبير جدًا لأن أنا دماغي مش أحسن حاجة وفي قرارات لو مكنش بابا موجود كان حياتي كلها اتغيرت".

ومن المقرّر أن ينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير لاحتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي، الأهلي.



وأعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي اليوم، وذلك للقاء المقرر له السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وستيلينبوش بالتعادل السلبي، ‏والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات البطولة.‏

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، إذ خاض 6 مباريات، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل في مبارتين، دون أن يتعرض لأي هزيمة.