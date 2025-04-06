قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك خسر الدوري والكاس والأخلاق.. ناقد يهاجم القلعة البيضاء بسبب محمد مصطفى
زيزو في تصريح سابق: أنا ماشي بدماغ أبويا لأنه بيفكر بطريقة صح
هاجر الشرنوبي تكشف الوجه الآخر لبدايتها الفنية: بعت آيس كريم عشان مصاريف ابني
مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم فى كأس عاصمة مصر
سعر الذهب اليوم الأحد 6-4-2025
بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا
سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 6-4-2025
“مي عمر: لم أخف من تقديم دور الراقصة لأننا تناولنا الموضوع بشكل مختلف
واشنطن بوست: إحباط مخطط إيراني لقتل شخصية إسرائيلية بارزة
جنرال إيراني: نحن من أقوى الجيوش في العالم ولن نسمح للعدو أن يقترف أي شر
حقيقة تجديد عقد الزمالك مع نجمه..وما قيمة العرض ؟
زيلينسكي يفتح النار على أمريكا: يشعرون بالخوف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو في تصريح سابق: أنا ماشي بدماغ أبويا لأنه بيفكر بطريقة صح

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
علا محمد

شهدت الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بين جماهير قطبي الكرة المصرية الفارس الأبيض ونادي الأهلي بسبب أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال فيديو أعاد نشره لزيزو وقال: أنا ماشي بدماغ أبويا لأنه بيفكر بطريقة صح".

وأضاف زيزو في تصريحاته عبر برنامج اللعيب وقتها وقال: "بابا مؤثر في حياتي بشكل كبير جدًا لأن أنا دماغي مش أحسن حاجة  وفي قرارات لو مكنش بابا موجود كان حياتي كلها اتغيرت".

ومن المقرّر أن ينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير لاحتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي، الأهلي.


وأعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي اليوم، وذلك للقاء المقرر له السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وستيلينبوش بالتعادل السلبي، ‏والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات البطولة.‏

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، إذ خاض 6 مباريات، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل في مبارتين، دون أن يتعرض لأي هزيمة.

الأهلي أحمد سيد زيزو نادي الزمالك لزيزو وستيلينبوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تفاصيل إعفاء العملاء من رسوم التحويل من خلال الأهلي نت والأهلي موبايل

بديل إنستاباي.. تفاصيل إعفاء العملاء من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

إلغاء تصريح أنوثة كوتة بعد واقعة نمر طنطا

بعد واقعة نمر طنطا .. الثقافة تلغي تصريح أنوسة كوتة مدربة الأسود

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

جامعة القاهرة

تعليق الدراسة بجامعة القاهرة الاثنين القادم

حالة الطقس

5 أيام صعبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

إسلام صادق يثير الجدل برسالة غامضة

رسالة غامضة من إسلام صادق بشأن نجم الزمالك تثير الجدل | تفاصيل

إسعاف

بعد تناولهم وجبة رايب وسلاطة .. تسمم ربة منزل وأبنائها الأربعة في أسيوط

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة بسوهاج.. وسقوط ضحيتين

صورة أرشيفية

مشاجرة بالأسلحة والحجارة بين 7 أشخاص بدار السلام في سوهاج

زوج يتعدي علي زوجته في المنوفية

بسبب خلافات زوجية .. سباك يتعدى علي زوجته بسلاح أبيض في المنوفية

بالصور

أسما إبراهيم تتألق في إطلالة ملكية خلال كأس دبي العالمي للخيول| صور

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد