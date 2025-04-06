بعد 6 أيام.. مفاجأة بشأن إمكانية رحيل كولر عن الأهلي| سيف زاهر يكشف

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة بشأن إمكانية رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول في النادي الأهلي، خلال الأيام المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة «أون سبورت»: “مصير كولر يتحدد بعد 6 أيام، وتحديدا عقب مباراتي الهلال السوداني وبيراميدز، وكولر علشان يكمل في الأهلي لازم يتخطى المباراتين دول”.

وأضاف: “مباراة الهلال ببطولة وبيراميدز ببطولة ولو خسر فيهم صعب جدا يكمل في الأهلي ودي مش معلومة دي رؤيتي للمشهد، لأن خسارة أي بطولة في الأهلي حاليا أمر غير مقبول”.

يذكر أن الأهلي فاز بنتيجة 1-0، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.



مباراة الأهلي القادمة

يستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات “بي ان سبورتس”، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.