ربنا يصبر لك قلبك.. دنيا عبدالعزيز تنعى زوجة نضال الشافعي

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، الراحلة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، بكلمات مؤثرة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت دنيا عبد العزيز: “إنا لله وإنا اليه راجعون، العزيزة هند محمد علي، زوجة زميلي وصديقي الفنان نضال الشافعي، في ذمة اللّٰه، ربنا يصبر قلبك يا نضال ويصبر أولادكم يا رب”.

ورحلت عن عالمنا يوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

واستقبل الفنان نضال الشافعي واجب العزاء في زوجته، أمس السبت، في مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

آخر أعمال نضال الشافعي:

في سياق آخر، شارك نضال الشافعي في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “الأميرة.. ضل حيطة”، مع الفنانة ياسمين صبري، حيث تنقلب حياة «زينب» بشكل مفاجئ بعد زواجها، وتحدث العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع، وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة.

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، هاجر الشرنوبي، سلوى عثمان، مها نصار، غفران محمد، عابد عناني، عزت زين، هند عبد الحليم.