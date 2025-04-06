طفلان يقودان سيارتين بسوق السيارات.. تحرك عاجل من الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طفلان بقيادة سيارتين ملاكى بسوق السيارات بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين ومالكهما (تاجر سيارات – مقيم بمحافظة المنوفية) ، وبمواجهته قرر بحضوره لعرض السيارتين للبيع بسوق السيارات بالقطامية رفقة نجليه (سن 12 ، 10) أمكن ضبطهما ، وقيامه بتصويرهما أثناء مساعدتهما له فى إيقاف السيارات بالمكان المخصص لعرضهما على المترددين على السوق.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها ومالكهما.

