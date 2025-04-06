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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب فتاة.. مشاجرة بين 4 أجانب بعين شمس

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.
 

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (عاطل –  مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى) ، وطرف ثان: (3 أشخاص – بحوزتهم 2 سلاح أبيض) "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول" لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية عين شمس مشاجرة

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