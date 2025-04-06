أورمان المنيا: توزيع لحوم مجانًا على 11 قرية ضمن الأولى بالرعاية بالمنيا

تمكنت جمعية الأورمان بالمنيا، توزيع 2400 كيلو من اللحوم على 1200أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، في 11 قرية وهم قرى كفر عبد الخالق والسلحدار وبنى عامر وكوم الحاصل وكفر المغربى وبنى وركان وقصر لملوم وعطف حيدر والفلاح والشيخ مسعود وعرب التبنات بمركز العدوة، وذلك تنفيذأ لتوجيهات الدكتور أشرف الجندى، محافظ المنيا.

وأكد عبدالحميد الطحاوى ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .



من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

يذكر أن جمعية الأورمان بالمنيا، نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.