شهر التوعية العالمي.. تفاصيل دعم المصابين بالتوحد ودمجهم مع المجتمع

قالت مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي التوحد، إن التوحد حالة تؤثر على التواصل والتفاعل الاجتماعي لدى الأشخاص، والفاعليات تساهم في نشر الوعي لدى مرضى التوحد بقدراتهم والتفاعل مع غيرهم.

وأضافت مها هلالي، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أننا قمنا بإقامة معرض للرسم الخاص بأشخاص التوحد، ونعمل على إقامة ندوة خاصة بالنظر إلى إيجابيات التوحد وعدم الاقتصار على السلبيات فقط.

واسترسلت: التدخل والتشخيص المبكر يساهم في رفع قدرات الأطفال، ونسعى إلى دمجهم مع المجتمع، متابعة: نوفر الخدمات المختلفة لمرضى التوحد، سواء تخاطب أو دعم وتأهيل نفسي وحركي.

وأكملت: نعمل على نشر التوعية بمرض التوحد وكيفية التعامل معه، متابعة: التوحد له أراض خفية لا تظهر، ولكن على الأم مراعاه تعامل الطفل وتفاعله مع الأم والمنزل ومدى الإدراك.