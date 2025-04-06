إيران: نؤكد التزامنا باستقرار المنطقة ورفضنا لامتلاك سلاح نووي

أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أن طهران ردّت على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدةً رغبتها في الحفاظ على استقرار المنطقة وعدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وأوضح أن إيران لا تسعى لافتعال صراعات، بل تسعى لضمان الأمن الإقليمي.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، قال رئيس أركان القوات الإيرانية: "لسنا دعاة حرب، ولا ننوي البدء فيها، لكن في الوقت نفسه، نحن مستعدون للرد على أي تهديدات ضدنا بكامل قوتنا."

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، قد أكّد مرارًا أن بلاده لن تتفاوض بشكل مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لا يعارض التفاوض غير المباشر إذا كان ذلك يساهم في تحقيق مصالح إيران الوطنية.