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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعدى على سيدة مسنة بفأس.. المشدد 5 سنوات يواجه عاطلا في سوهاج

حبس
حبس
أميرة خلف

واقعة مأساوية، شهدها أهالى محافظة سوهاج ، إثر تعرض سيدة مسنة تبلغ من العمر 67 عامًا، للاعتداء من قبل أحد الأشخاص باستخدام "فأس"، ما أسفر عن إصابتها بكسور في الجمجمة ودخولها في حالة حرجة استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا بمستشفى سوهاج الجامعي.


وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

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