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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التحول الرقمي والأمن الغذائي في مقدمة اهتمامات اجتماع وزراء الاقتصاد العرب.. غدًا

السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي
السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي
أ ش أ

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي إن التحول الرقمي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والأمن الغذائي وشؤون البيئة والمناخ، سيكون في مقدمة اهتمامات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية المقررة غدًا "الاثنين"، والتي سُتعقد من أجل القمتين العربية العادية والتنموية.

وأضاف المالكي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اجتماع الغد سيشارك فيه وزراء الاقتصاد العرب وسيبحث الموضوعات التي ستعرض على القمة العربية بدورتها العادية الـ34 والمقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة (12 - 17) مايو المقبل، بجانب الموضوعات التي ستعرض على القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، التي ستعقد بالتزامن مع القمة العربية العادية.

وأوضح أن الموضوعات ستتمحور حول متابعة تنفيذ قرارات القمة الأخيرة، واقتراح موضوعات جديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي تعزز التعاون بين الدول العربية الأعضاء كالتحول الرقمي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والأمن الغذائي وشؤون البيئة والمناخ.

يُشار إلى أنه قد عقد، اليوم، في مقر جامعة الدول العربية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين؛ للتحضير للاجتماع الوزاري غدًا.

جامعة الدول العربية التحول الرقمي الأمن الغذائي شؤون البيئة والمناخ

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