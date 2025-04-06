ناشئو اليد في تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط

وصلت بعثة منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2008 برئاسة أحمد زقزوق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد الى تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط.
يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى: عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد - محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الإداري - عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.
وتضم قائمة الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.
يلعب منتخبنا الوطني المصرى بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتى تضم: منتخب مصر الوطنى - منتخب اسبانيا - منتخب رومانيا - منتخب تركيا - منتخب صربيا.