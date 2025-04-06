صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 46 ألف مواطن

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هاني جميعة، إنه تم تقديم خدمات طبية متكاملة إلى 46 ألفا و790 مواطنا من خلال مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى "137" ومبادرة المشروع القومي "رعايات مصر"، وذلك خلال 33 أسبوعا منذ انطلاق فعاليات المبادرة، مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 يعمل على مدار الساعة؛ لتقديم خدمات طبية متعددة تشمل تحويل حالات الطوارئ، الحوادث، الغسيل الكلوي الطارئ، وتأمين أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات الحكومية والخاصة في المحافظة.



وأضاف وكيل الوزارة -في بيان اليوم /الأحد/- أن المنظومة قدمت الرعاية الصحية إلى 1293 مريضًا في محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة خلال الأسبوع الثالث والثلاثين، شملت الخدمات تسكين 852 حالة في رعاية الأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، 71 حالة في عناية القلب، 193 طفلًا بالحضانات، و48 طفلًا في رعاية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى 3 حالات بعناية السموم وحالة واحدة بعناية الحروق وأخرى بالعناية المركزي للأمراض الصدرية، كما تم تنسيق تحويل 124 حالة لإجراء عمليات جراحية متقدمة أو إجراءات طبية متخصصة، منها 5 حالات قسطرة قلبية طارئة وحالة واحدة لوحدات إذابة الجلطات الدماغية، وأخرى جراحة متقدمة للأطفال.



وأكد جميعة استمرار العمل على تعزيز الخدمات الطبية وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتلبية لاحتياجات المواطنين، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية؛ لتعزيز الجهود المبذولة في المبادرات الصحية الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية.

