أخبار التكنولوجيا.. ساعة ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق.. إليك مواصفات أفضل هواتف سامسونج

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر لم يسبق له مثيل.. ساعة ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق

أطلقت شركة كاسيو مؤخرًا سلسلة ساعاتها الجديدة G-Shock Move GMDB300SC في الولايات المتحدة، بسعر 120 دولارًا أمريكيًا وتعد الساعة متوفرة بثلاثة ألوان وهي الفيروزي ، والبرتقالي المرجاني ، والأبيض وتستهدف هذه الساعات الراغبين بساعة متينة تُمكّنهم من تتبع لياقتهم البدنية.

قبل أسابيع من إطلاقه.. إليك مواصفات أفضل هواتف سامسونج

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Samsung Galaxy S25 Edge المقرر إطلاقه في 13 مايو المقبل بعد تأجيل إطلاق إلى موعدٍ لاحق بين مايو ويونيو.

يُشير تقريرٌ جديدٌ من SamMobile إلى أن سامسونج، تُجهّز لإطلاق جالاكسي إس 25 إيدج رسميًا الشهر المقبل. بالإضافة إلى ذلك، نشر مصادرٌ آخرى صورةً تكشف عن المواصفات المُسرّبة للهاتف.

تكنولوجيا مبتكرة وأداء مذهل.. أفضل هواتف أوبو لعام 2025

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Oppo Find X8 Ultra، المتوقع إطلاقه في الصين في 10 أبريل ، يحمل رقمي طراز PKJ110 وPKU110 وقد جاءت العديد من التسريبات حول أبرز مواصفاته وتصميمه عبر منصة TENAA الصينية لإصدارات الهواتف الذكية.

اختراع رهيب بإمكانيات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب في 2025

إذا كنت تبحث عن حاسوب بمواصفات عصرية، يمكنك التفكير في حاسوب ASUS المحمول Zenbook S16، والمتوقع إطلاقه في الهند في 8 أبريل 2025.

يتميز هذا الحاسوب المحمول بتقنيات الذكاء الاصطناعي.