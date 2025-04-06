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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خامنئي يعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة الإيرانية

خامنئي
خامنئي
محمد القاضي

كشفت وكالة رويترز ، عن مسؤول إيراني أن المرشد الإيراني علي خامنئي ، وضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


المرشد الإيراني يحذر: أي هجوم أمريكي أو صهيوني سيواجه برد غير مسبوق
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن التهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات على إيران لن تمر دون رد، مشدداً على أن بلاده ستوجه ضربة قوية إذا تم تنفيذ هذه التهديدات.

وفي حديثه عن الوضع في غزة، وصف خامنئي تصرفات الكيان الصهيوني بأنها "جرائم إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الكيان لا يزال يمارس أعمال القتل والتدمير في القطاع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف طفل في المجازر الأخيرة، منتقدا صمت القوى الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان أمام هذه الانتهاكات.

وأضاف خامنئي، أن الكيان الصهيوني يبيد الأبرياء في غزة وقد يعتدي على دول أخرى في المنطقة"، مشيراً إلى أن هذه الجرائم مستمرة منذ قيام هذا الكيان بعد الحرب العالمية الثانية، في إطار مخطط وضعه البعض لفرض الهيمنة على المنطقة".

وفي سياق متصل، اعتبر خامنئي أن الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني مدعوم من قوى الهيمنة العالمية، التي تسكت عن هذه الجرائم وتعتبرها مشروعة".

وأضاف أن "اجتثاث الكيان الصهيوني هو واجب ديني وأخلاقي"، داعياً جميع الدول والشعوب إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، شدد المرشد الإيراني على أن "الشعب الإيراني إذا حاول الأعداء إثارة الفتنة الداخلية، فإنهم سيواجهون ردًا حاسمًا كما فعلوا في السابق"، محذرًا من أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستقابل بمقاومة شعبية قوية.

وختتم تصريحاته بالقول إن "أي هجوم من الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني على إيران سيواجه برد فعل قاسي، ولن يكون بمقدورهم تحمل عواقب ذلك".

خامنئي المرشد الإيراني إيران القوات المسلحة الإيرانية

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