إيران تتنصل من حلفائها.. خامنئي ليس لنا وكلاء بالمنطقة

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي

أن طهران ليست لها وكلاء في المنطقة وهذه القوى تعمل بشكل مستقل.

ووجه خامنئي رسالة إلي الأمريكيين قائلا "على الأمريكيين أن يعلموا أن التهديدات لن توصلهم إلى أي مكان عند مواجهة الشعب الإيراني.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية؛ فقد شدد خامنئي قائلا" على أمريكا أن تعلم أنه إذا تلاعبت بإيران فسوف تتلقى صفعة قوية.

وواصل خامنئي قائلا "الثبات والصمود سيؤديان إلى هزيمة الكيان الصهيوني الخبيث والفاسد.

وختم قائد الثورة والجمهورية الإسلامية علي خامنئي تصريحاته بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد قائلا : الشعب الإيراني أثبت فشل العدو في حياكة المؤامرات ضده.

