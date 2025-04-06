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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة منيا القمح ، والذي يضم 11 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة ، في حضور محمد نعمة كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، والأستاذ سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.

تعرف المحافظ من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم (خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو إشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات، ) ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية ، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

كما إطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين علي آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023،  مؤكداً على  ضرورة إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

وخلال جوله محافظ الشرقية  داخل المركز التكنولوجي تصادف وجود لجنة متابعة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، تتابع سير العمل داخل المركز لسرعة الإنتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء ،  ليؤكد المحافظ أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام والذي توليه الدولة إهتماماً خاصاً.

إلتقى المحافظ بالمواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

أكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

ولإعاده الإنضباط للشارع أمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع كافة الإشغالات بميدان قصر الثقافة وشارع القيثارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح الشباك الموحد أعمال البناء

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