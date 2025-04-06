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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مش موضوع ستات .. تعليق مثير من والد حسام حبيب على أخبار زواج نجله

حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده
تقى الجيزاوي

كشف والد الفنان حسام حبيب ، حقيقة زواج نجله بعد أن تداولت أخبار خلال الساعات الماضية ، بأنه يعيش قصة حب جديدة وسيعلن ارتباطه قريبا.

وقال والد حسام، فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، أنه لا يعلم حقيقة الأمر لأنه لم يتواصل مع نجله حسام حبيب ، بشكل مستمر بسبب الخلافات التى حدثت بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وعلق والد حسام حبيب ، على احتمالية حدوث الأمر، معلقا: “معنديش فكرة عن الموضوع بس أكيد هكلمه واعرف منه وأكيد لو صح هحضر ، بس المفروض ان٣ه دلوقتي يركز فى شغله أكتر ويرجع حسام حبيب بتاع زمان، لأنه موهوب ولسه معملش حاجة والحياة مش ستات”.

وعن إمكانية عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مجددا، قال والد حسام حبيب إن هذا الأمر يستحيل حدوثه لأن العلاقة بينهما لم تكن تشهد أى استقرار بسبب طبيعتهما الهوائية غير الثابتة.

واستكمل والد حسام حبيب ، معلقا: “شيرين عبد الوهاب بدأت تركز تاني فى الغنا وأنا بحبها جدا وهى عارفة دا وربنا يوفقها”.

حسام حبيب يعلن عن طرح أحدث أغانيه

وأعلن حسام حبيب خلال الأيام الماضية طرح عدد من أغانى ألبومه الجديد فى الصيف المقبل، حيث انتهى من تسجيل عدد كبير من أغانى الألبوم. 

حسام حبيب يهاجم شيرين عبد الوهاب 

وكت حسام حبيب، منشورين عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، كشف من خلالهما تعرضه لهجوم من جمهور طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتطرق للحديث عن ممرض لم يكشف قصته كاملة.

وكتب حسام حبيب، عبر ستوري “إنستجرام”: «الحمد لله أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على كرمه وفضله إن الناس اللى أنا بجد بشكرهم وبقولهم شكرا لأنكم سمعتوني من غير هجوم ورعب وأذی وتهدید، وإنكم حررتوني من تهديد صفحاتها والألتراس بتاعها اللي فضلو مصممين عليه.. وأنا لسه ها عرفكم على الناس اللى شغالين وعايشين معاها أصلهم إيه وفصلهم إيه وهما مين وعملوا إيه وضروني إزاي وقد إيه هما فاكريني مش هاوصل لحقيقتهم.. أقسم بالله العظيم لاخليهم آية وعبرة لمن يعتبر.. وبقولهم انتم خايفين ليه وبتفكروا تسافروا ليه؟ فاكرين هتهربوا من المواجهة.. وبقولهم تاني لو رحتوا فين ده إذا عرفوا يسافروا.. وبقولهم اللي انتم مخبيينه عليها والضرر اللى اتسببته فيه ليا وليها تاني هخليهم عبرة». 

وأضاف حسام حبيب، في منشور آخر: «وللناس اللي بتسأل ليه راجع تفتح الموضوع بعد ما اتقفل.. الحقيقة مش أنا اللي عملت كده اللي عمل كده هما صفحات جمهورها اللي من برومو حلقة رامز.. وبعدها ما وقفوش سب وقذف وإهانة.. وحذرتهم.. الصفحات دي بيتم إدارتها وتمويلها من أفراد شغالين وعايشين معاها.. وأعتقد بدون علمها.. ولكن هي المسئولة عنهم.. وهاحطلكم في الاستوري اللي بعدها مثال لصفحة الأدمن بتاعها ممرض من بلقاس اسمه إبراهيم اللى بيتم تمويله وتحريضه من الثنائي اللي هاكشفلكم حقيقتهم وإن شاء الله هيتم محاسبتهم ومحاسبة ممرض بلقاس.

حسام حبيب زواج حسام حبيب شيرين عبد الوهاب

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