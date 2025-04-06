أحمد موسى مرحبا بالرئيس الفرنسي: أهلا وسهلا بضيف مصر الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر في مستهل زيارته الرسمية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية “ صدى البلد”: "الرئيس الفرنسي ماكرون ينشر فيديو لطائرات الرافال المصرية تصاحب طائرته الرئاسية في المجال الجوي".

وأضاف: "أهلا وسهلا بضيف مصر الكبير الرئيس ماكرون في بداية زيارته إلى مصر، وهناك قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية غدا على أرض مصر".

وأشار: "لدينا صفقة أخرى من طائرات الرافال متعددة المهام، وهذا تعاون كبير بين مصر وفرنسا بدأ منذ عام 2015"، موضحا: "طائرات الرافال أصبح لها سمعة كبيرة بعد تعاقد مصر واستخدامها من قبل القوات الجوية المصرية".

وتابع: "غدا.. قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون والملك عبد الله الثاني.. وغدا استقبال رسمي للرئيس الفرنسي ماكرون في قصر الرئاسة، وسيزور مترو الأنفاق كما يزور أيضا محطة عدلي منصور التبادلية".

