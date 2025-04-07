ظهرت صورته على الـ 200 جنيه .. من هو ؟

حين نتداول ورقة النقود فئة الـ 200 جنيه رسم عليها شخصية مصرية قديمة ، لفتت أنظارنا كثيرا ،وفى بعض الأحيان نتساءل من هى هذه الشخصية وقيمتها للمجتمع المصرى القديم والحديث لنضعها على العملة المصرية.



وطبعت على فئة الـ 200 جنيه صورة الكاتب المصري القديم الجالس ، الذى قدره واحترمه الملوك والشعب ،تقديرا لدورة البارز في المجتماعات وتأثيرة فى نشر العلم والمعرفة.



وفى إطار ذلك ألقى المتحف المصري بالقاهرة ،الضوء عليه عبر شرح الورقة المصرية ذات الـ 200 جنيه التى تتميز بتمثال الكاتب المصري الجالس، أحد أهم القطع الأثرية المعروضة في المتحف .

الكاتب المصري القديم



أوضحت إدارة المتحف المصرى بالقاهرة ، أن صورة الكاتب المصرى يعود تاريخها إلى المملكة القديمة وتحديدا الأسرة الخامسة في عهد را هوتب.



وتابعت : أن يرمز هذا التمثال إلى الكاتب المصري القديم الذي كان يحتل مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المصري القديم، كما أنه يجسد أهمية الكتابة والمعرفة في الحضارة المصرية القديمة.



ولفتت أنه تم وضع صورة التمثال على ورقة 200 جنيه مصري تقديرا لدور الكتابة والمعرفة في الحضارة المصرية القديمة ،كما يعكس اعتزاز المصريين بحضارتهم العريقة وتراثهم الثقافي، ويؤكد أهميته في بناء المجتمع.



يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.