هل يجوز الدعاء على حد أذاك أو ظلمك؟.. داعية إسلامية تجيب

أجابت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على سؤال من فتاة تقول (هل يجوز لي إني أدعي علي حد أذاني وظلمني ولا لا؟

الدعاء على الظالم

وقالت دينا أبو الخير، خلال برنامج "وللنساء نصيب" على فضائية "صدى البلد"، إنه يجوز الدعاء على الظالم والاقتصاص منه.

وأضافت دينا أبو الخير، أنه يجب الحرص من الوقوع في الاعتداء في الدعاء، فيجب أن يكون الدعاء على قدر المظلمة.

وتابعت قائلة: مينفعش حد يقولك كلمة سيئة فنرد عليه بقولنا: ربنا ينتقم منه" حتى لا تكوني أنتي المعتدية في الدعاء، منوهة أن الأعلى والأعظم هو التعامل بصفة العفو والصفح والتسامح.

لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن هناك حديثا يلخص الإجابة على سؤال عدم استجابة الدعاء، منوها أنه ليس كل دعاء يصعد إلى السماء وتفتح له الأبواب.

وأضاف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، في برنامجه الرمضاني اليومي "الإمام الطيب"، أن هناك شروط أو آداب للدعاء إن لم تتحقق لا يكون الدعاء مقبولا، فهناك دعاء يرفض ودعاء يقبل، والدعاء المرفوض يكون بسبب أكل المال الحرام، منوها أن الذي ماله من حرام يوفر على نفسه ولا يدعو الله.

واستشهد شيخ الأزهر بحديث: (ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب، يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له) رواه مسلم.

وأشار إلى أن الدعاء المقبول له طرق في القبول، فليس كل دعاء يتحقق بالمطلوب، فقد يتحقق بنفسه أو يتحقق بتأجيله لصالح المسلم الداعي ليبلغ مرتبة أعلى مما سأل، أو أنه يؤخر ليوم الحساب.