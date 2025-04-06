بعد الإعلان عن ارتفاع نسب الإشغال.. أبرز الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أن الفنادق التابعة لها سجلت معدلات إشغال مرتفعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في مختلف المحافظات والمدن السياحية، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على المقاصد المصرية، سواء من المواطنين أو السائحين العرب والأجانب.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الفنادق المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونسب الإشغالات:

شهدت الفنادق التابعة في محافطة القاهرة نسب إشغال مرتفعة ، وهي:

-فندق "النيل ريتز كارلتون" - التابع لشركة مصر للفنادق والذي يقع بميدان التحرير بإطلالة متميزة على نهر النيل - حيث سجل نسبة إشغال وصلت إلى 96%.

-وصلت في فندقي “كليوباترا”، و"كوزموبوليتان" التابعين لشركة إيجوث بمنطقة وسط المدينة إلى نحو 100%.

-بلغت نسبة الإشغال في فندق "شتايجنبرجر بيراميدز" بمنطقة الهرم - التابع لشركة التعمير السياحي - إلى 89%.

الفنادق في دمياط

وصلت نسبة الإشغال بفندق "شتايجنبرجر اللسان" التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق بمدينة رأس البر إلى 93%.

الفنادق التابعة في جنوب سيناء

وصلت نسب الإشغال إلى 100% في فندق "سفير دهب" التابع لشركة مصر للفنادق، و94% وأيضا في فندق "ريتاك دهب" التابع لشركة إيجوث.

محافظة الأقصر

وفي صعيد مصر، سجل فندق "شتايجنبرجر آشتي" بالأقصر - التابع لشركة آشتي - نسبة إشغال بلغت 92%.

الفنادق في بورسعيد

ووصلت نسبة الإشغال في فندق بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة إلى 85%.

خطة شاملة

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة شاملة لتحديث البنية الفندقية والتوسع في إنشاء ورفع كفاءة الفنادق القائمة وإحياء أخرى تاريخية، من خلال استثمارات جديدة وشراكات استراتيجية، وذلك بهدف تعزيز الطاقة الفندقية واستيعاب الطلب المتزايد، لا سيما مع ما يشهده المقصد السياحي المصري من اهتمام عالمي متزايد، وفق تصريحات الوزير محمد شيمي.