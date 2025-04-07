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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يورتشيتش والكرتي يمثلان بيراميدز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الجيش الملكي

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يستعد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، للمشاركة في المؤتمر الصحفي الرسمي لمباراة فريقه المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويُعقد المؤتمر في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين، في قاعة المؤتمرات الخاصة بالملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية.

مرافقة الكرتي للمدير الفني

من المقرر أن يرافق المدير الفني خلال هذا المؤتمر، لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي، الذي يُعد أحد أبرز عناصر الفريق، خاصة في ظل أهمية المواجهة أمام فريق مغربي على أرضه وبين جماهيره. وتأتي مشاركة الكرتي إلى جانب يورتشيتش لتسليط الضوء على الجاهزية الفنية والذهنية للاعبين قبل هذا اللقاء الحاسم.

موعد المباراة وظروفها

يحل بيراميدز ضيفًا على فريق الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء، على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، في لقاء العودة من الدور ربع النهائي. وكان الفريق المصري قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب التي أُقيمت في القاهرة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، مما يمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب.

تحضيرات بيراميدز وثقة في التأهل

يسعى بيراميدز لتأكيد تفوقه والتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه بالبطولة القارية. ويُتوقع أن يتناول المؤتمر الصحفي الجوانب التكتيكية والاستعدادات البدنية والمعنوية للفريق، إلى جانب تطلعات الجهاز الفني واللاعبين للمرحلة المقبلة.

أهمية المؤتمر قبل المواجهة الحاسمة

يُعد هذا المؤتمر جزءًا من البروتوكولات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ويمنح وسائل الإعلام فرصة لطرح الأسئلة ومتابعة آخر تحضيرات الفريقين، مما يزيد من سخونة الأجواء قبل صافرة البداية في المواجهة المرتقبة.


 

بيراميدز الجيش الملكي دوري ابطال افريقيا اخبار الرياضة الكرتي

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