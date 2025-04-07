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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في موريتانيا بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته الجادة لمواجهة الهلال السوداني، غداً الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وتُعد هذه المباراة من المحطات المهمة في مشوار الفريق الأحمر للحفاظ على اللقب القاري، الذي تُوّج به في النسخة الماضية، وتحظى باهتمام واسع من جماهير الأهلي في مصر والوطن العربي.

موعد المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، غداً الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف في العاصمة الموريتانية نواكشوط. 

وكانت مباراة الذهاب قد أُقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بهدف دون رد، أحرزه المدافع محمد هاني، ليمنح فريقه الأفضلية قبل لقاء الإياب.

القنوات الناقلة للمباراة

تنفرد شبكة قنوات “بي إن سبورتس” بحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات وحتى النهائي، وتنقل مباراة الأهلي والهلال عبر قناة beIN Sports HD، حيث ينتظر عشاق الكرة الأفريقية مواجهة قوية بين ممثلي مصر والسودان.

الهلال السوداني يخوض مبارياته في موريتانيا

بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في السودان، اضطر نادي الهلال السوداني إلى خوض مبارياته الأفريقية خارج البلاد، حيث اختار موريتانيا كأرض بديلة. ويشارك الفريق أيضاً في منافسات الدوري الموريتاني خلال هذه الفترة، الأمر الذي يمنحه نوعاً من التكيف مع الأجواء المحلية هناك.

وتُعد مواجهة الأهلي والهلال من أبرز لقاءات الدور ربع النهائي، لما تحمله من طابع تنافسي كبير وتاريخ طويل بين الفريقين في البطولات القارية.


 

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