رقص مثل البطريق وأغنيه تيجي نسيب.. أبرز تصريحات أكرم حسني مع منى الشاذلي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم مني الشاذلي "، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أبطال مسلسل الكابتن الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك 2025.

تيجي نسيب

وكان كشف الفنان أكرم حسني عن كواليس كتابة أغنية “تيجي نسيب” التي قدمتها الفنانة أنغام، حيث أوضح أنه كتب الأغنية منذ حوالي 4 سنوات، بعد لقاء جمعه مع أنغام والشاعر أمير طعيمة.



وقال أكرم: “كنت قد قدمت لأنغام الأغنية برفقة أمير طعيمة، وأخبرتها أنني أكتب أغاني جادة، فطلبت منها أن تسمع بعضًا منها، وفي اليوم التالي ذهبت إليها وأعطيتها أغنيتي ‘تيجي نسيب’ و‘خليك معاها’، وعلى الفور قالت لي: من أول لحظة أنا هغنيهم”.

وأكد أكرم أنه يكتب هذه النوعية من الأغاني الجادة ولا يهدف إلى غنائها بنفسه، حيث يميل عادةً إلى الأغاني ذات الطابع الكوميدي والخفيف.







رقص البطاريق

وتحدث أكرم حسني، عن علاقته بالفنان أحمد عبد الوهاب، قائلا: "الفنان أحمد عبدالوهاب بيتصرف بتلقائية وكان بيرقص بطريقة غريبة، زي البطريق وطوله بيبقى محرج للى جمبه".

وأضاف: "علاقتي بالفنان أحمد عبد الوهاب طول الوقت كمؤلف وبنشتغل مع بعض وأول مرة نتقابل في بروفات التحضير".



وكشف الفنان أكرم حسنى، بطل مسلسل "الكابتن"، عن دوره في المسلسل، قائلا: "أنا أكتر واحد كانت مهمتى سهلة في المسلسل، لأنى بشوف الأرواح وباقي الممثلين عندهم مشكلة في النظر للممثل اللي عمل نفسه روح، كما إن الأرواح مش لازم يلمسوا حاجة في المكان اللي هما فيه".

وأضاف أكرم حسني: "باقي الممثلين كنت بشفق عليهم لأن ساعات بيكون فى رد فعل يخض، وأنا كان مسموحلى أبص على الأرواح"، مشيرا: "تنفيذ دوري كان سهل بالنسبة لباقي الفنانين، لأني كنت بتعامل مع " العفاريت" وشايفهم، بعكس الفنانين الآخرين المفروض أنهم مش شايفين" العفاريت".