أحمد سامي يتلقى عرضين من الدوري الممتاز

كشف مصدر مقرب من أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن تلقيه عرضين من أندية بالدوري الممتاز للرحيل عن سموحة.

وأكد المصدر أن سامي قرر تأجيل البت في العروض حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يحرص على استكمال الموسم مع الفريق احتراما للتعاقد الموقع مع إدارة النادي.

إدارة سموحة تدعم استقرار الفريق قبل العيد

قرر مجلس إدارة نادي سموحة صرف قسط مالي لجميع فرق النادي، بما في ذلك الفريق الأول لكرة القدم، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاستقرار المالي للنادي وتحفيز اللاعبين، حيث تأمل الإدارة في خلق بيئة إيجابية للاعبين والجهاز الفني قبل استئناف المباريات بعد العيد.

تحفيز اللاعبين واستقرار مالي

تهدف إدارة سموحة من هذا القرار إلى تحفيز الفرق المختلفة في النادي وضمان تسديد مستحقات اللاعبين في مواعيدها المحددة.

كما يهدف إلى دعم اللاعبين معنويًا قبل الاستحقاقات القادمة، خاصة أن الفريق يتنافس ضمن مجموعة الهبوط في الدوري.

أحمد سامي يضع خطة استعداد للمباريات المقبلة

في إطار تحضيراته للمباريات القادمة، عقد أحمد سامي جلسة مع لاعبيه لوضع خطة التدريب والاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة.

الفريق السكندري يواجه منافسة قوية للبقاء في الدوري الممتاز، ويسعى المدير الفني لتحسين مستوى الفريق في الفترة القادمة.

سموحة يخسر أمام مودرن سبورت في كأس مصر

في آخر مباراة للفريق، خسر سموحة أمام مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، مما زاد من صعوبة وضع الفريق الذي ينافس في منطقة الهبوط



