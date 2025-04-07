هيدي كرم عن كواليس برنامج نفسنة: كنت بدخل الأوضة أعيط

تحدثت الفنانة هيدي كرم عن تجربتها في برنامج “نفسنة”، خلال استضافتهما في الحلقة الأولى من بودكاست “اللعب مع الكبار” للإعلامي رامي رضوان.

وذكرت أنها تعلمت الكثير من زميلاتها في البرنامج، خاصة التحكم في ردود أفعالها وعصبيتها، وقالت: “مكنتش مندفعة أبدًا في نفسنة، ولكن كنت بدخل الأوضة أعيط، واتعلمت كتير من البرنامج واتعلمت أني أتحكم في غضبي، وأن الكرسي قدام الكاميرا اللحظة دي أهم من أي خلافات، واتعلمت من زميلاتي حس الكوميديا.. واتعلمت أن البقاء للأقوى”.



كما تحدثت عن تجربتها كأم في سن مبكرة، وقالت: “خلفت ابني نديم وأنا عندي 21 سنة، وكان عندي خوف رهيب ولكن مجاليش اكتئاب ما بعد الولادة بالعكس كان عندي سعادة مفرطة، بس كنت طفلة بربي طفل”.



نانسي عجرم

وكانت كشفت هيدي كرم عن موقف طريف من طفولة نجلها نديم منصور، الذي شارك وهو في سن السادسة تقريبًا في تصوير كليب أغنية “أخاصمك آه” للفنانة نانسي عجرم.

وقالت هيدي: “هو كان بيحب أغنية أخاصمك آه وهو صغير، وفضل في الكليب قاعد مسبل لنانسي عجرم”، مضيفة أن نانسي ضحكت بشدة من تصرفه العفوي وهو يجلس بجوارها مرتديًا زي “بلياتشو” صغير، وأضافت: “كل الناس ضحكت، لدرجة إنهم وقفوا التصوير”.

أما نديم، فاستعاد ذكرياته قائلاً: “كل اللي فاكره إن ماما قالت لي تطلع في أغنية مع نانسي عجرم، وكنت بسمع نانسي كتير في العربية مع ماما”، وتابع مازحًا: “أنا معملتش حاجة في الكليب غير إني قعدت أبص لنانسي عجرم”.

وتر حساس

يُذكر أن آخر أعمال هيدي كرم كان مسلسل “وتر حساس” الذي عرض مؤخرًا على قناة ON، وشارك في بطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جمال سعيد وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج

هيدي كرم تتصدر محركات البحث

وكانت قد تصدرت الفنانة هيدي كرم محركات البحث جوجل بعد تصريحاتها الاخيرة عن كواليس انفصالها وسر عدم انجابها بعد طفلها الوحيد.

وقالت هيدي كرم ، خلال لقائها ببرنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد عبر قناة النهار، إنها تزوجت أثناء دراستها الجامعية، وكان زوجها يكبرها بنحو 11 عامًا.

وأضافت أنها أنجبت ابنها الوحيد، نديم، لكنها قررت الانفصال لأنها لم تشعر بالراحة والتوافق في الزواج ولم تكن قادرة على الاستمرار.



