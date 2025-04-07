إلهام وجدي: تجهزت نفسيا لدوري في مسلسل شهادة معاملة أطفأل

تألقت الفنانة إلهام وجدي في مسلسل شهادة معاملة أطفأل الذي تم عرضه في مارثون دراما رمضان المبارك 2025

قالت إلهام وجدي لـ صدى البلد: “قدمت شخصية (ميرفت غلاب) شقيقة باهر غلاب (وليد فواز) وهما ابنا عبد الرحيم غلاب، الذي كان أكبر عميل عند عبد الستار (محمد هنيدي).

وأضافت إلهام وجدي: “ترشحت للدور من خلال الشركة المنتجة للعمل، وكنت متحمسة وسعيدة بالتجربة لأنها استثنائية وقررت الانضمام للعمل”.

وتابعت إلهام وجدي: “تجهزت للشخصية من خلال قراءة الورق جيدا وتجهزت نفسيا للدور وأكثر ما جذبني هي انها تعتبر شريرة ولكنها في نفس الوقت طيبة وتعتبر مزيج مجنون من الشعور”.

واستطردت إلهام وجدي: “كواليس العمل كانت ممتعة، وسعيدة بالعمل مع النجم محمد هنيدي وكل فريق العمل”.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

تضم قائمة أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال كلًا من محمد هنيدي، وخالد أنور، وصبري فواز، ووليد فواز، سما إبراهيم، ونهى عابدين، وإلهام وجدي، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، والإخراج لـ سامح عبدالعزيز، وتدور الأحداث ضمن إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد هنيدي دور محامي يدخل في غيبوبة ويفيق بعد 20 عامًا، ليواجه تحولات جذرية في المجتمع، مما يضعه أمام مواقف طريفة وتحديات غير متوقعة.