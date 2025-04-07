أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 إبريل 2025.. تراجع ملحوظ

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 استقرارًا نسبيًا بعد الانخفاض الأخير الذي سجلته الأسعار محليًا وعالميًا، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بنحو 55 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة.

في هذا التقرير، نرصد لكم تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر وأسعار الذهب عالميًا وفقًا لأحدث التحديثات من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 نحو 4994.29 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 إلى 4370 جنيهًا للجرام، وسجل هذا العيار تراجعًا بنحو 55 جنيهًا مقارنة بأسعاره في الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 نحو 3745.71 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 عند 34960 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 نحو 3037 دولارًا للأوقي وكان لهذا التراجع العالمي تأثير ملحوظ على أسعار الذهب في السوق المحلي، بعد تراجع الطلب العالمي على المعدن النفيس خلال الأيام الأخيرة.