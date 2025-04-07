مصر القومي: حفاوة استقبال الرئيس بخان الخليلي يجسد أصدق معاني الالتفاف الشعبي

أشاد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، لخان الخليلي في جولة بين أروقة القاهرة القديمة، قائلا: مشهد مفعم بالرمزية والدلالات العميقة، حيث امتزج عبق التاريخ بأجواء الود والتقدير التي غمرت المكان.

وأكد روفائيل، في تصريحات له، أن هذه الزيارة لم تكن مجرد جولة سياحية عابرة، بل حملت في طياتها رسائل بالغة الأهمية عن عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، وقدرة مصر بقيادة الرئيس السيسي على تقديم صورة مشرقة لثقافتها وتراثها أمام العالم.

وأشار إلى أن الأجواء التي استقبل بها المصريون الرئيس السيسي خلال الجولة كانت لافتة، فقد امتلأت الشوارع بالمحبة والتقدير لرئيسهم، في مشهد جسد أصدق معاني الالتفاف الشعبي حول القيادة الوطنية.

وتابع: هذا الحضور الشعبي العفوي، وهذه الحفاوة العارمة، أكدتا بما لا يدع مجالًا للشك أن الرئيس السيسي يحظى بمكانة راسخة في قلوب أبناء شعبه، الذين يرون فيه رمزًا للأمل والاستقرار والنهوض الوطني.

وأضاف روفائيل أن زيارة الرئيس الفرنسي للمتحف المصري الكبير، وإبداء إعجابه الشديد بعظمة الحضارة المصرية وإبداعاتها الخالدة، تأكيد جديد على أن مصر تظل قبلة لكل محبي التاريخ والثقافة، مشيرا إلى أن نشر الرئيس الفرنسي ماكرون فيديو على حسابه الرسمي بموقع "إكس" لطائرات الرافال المصرية وهي ترافق طائرته عند دخولها المجال الجوي المصري، يؤكد أن زيارته لمصر ليست فقط زيارة رسمية، بل هي احتفاء بالشراكة والتاريخ المشترك بين بلدين تجمعهما علاقات متميزة، ويقودهما طموح مشترك نحو المزيد من التعاون والتفاهم.