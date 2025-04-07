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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي قبل مواجهة الهلال السوداني

مارسيل كولر
مارسيل كولر
عبدالحكيم أبو علم

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، ‏مؤتمر صحفي ظهر اليوم بتوقيت موريتانيا  الثالثة بتوقيت القاهره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأحمر والهلال السوداني  التي تقام مساء غد الثلاثاء  في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر بمقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب  شيخا ولد بيديا  الذي يستضيف المباراة.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما لمباراة الهلال السوداني التي تقام غدا الثلاثاء في  التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا  بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

النادي الأهلي أخبار النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والهلال الهلال السوداني

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