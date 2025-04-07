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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يخوض اليوم مرانه الأخير في موريتانيا قبل مواجهة الهلال

مران الأهلي
مران الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .


ومن المنتظر ان يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .


ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني غدًا الثلاثاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا..
 

النادي الأهلي أخبار النادي الأهلي المران الرئيسي مباراة الهلال االسوداني دوري ابطال افريقيا

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