أحمد شوبير: الأهلي بيصرف على نفسه وبيحقق أرباح

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير : الأهلي بيصرف على نفسه وبيحقق أرباح

مباراة الاهلي القادمة

علي الجانب الآخر يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته الجادة لمواجهة الهلال السوداني، غداً الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُعد هذه المباراة من المحطات المهمة في مشوار الفريق الأحمر للحفاظ على اللقب القاري، الذي تُوّج به في النسخة الماضية، وتحظى باهتمام واسع من جماهير الأهلي في مصر والوطن العربي.

موعد المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، غداً الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتُعد مواجهة الأهلي والهلال من أبرز لقاءات الدور ربع النهائي، لما تحمله من طابع تنافسي كبير وتاريخ طويل بين الفريقين في البطولات القارية.