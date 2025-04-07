محاضرة فيديو لـ«سيدات طائرة الأهلي» استعدادا لمواجهة مايو الكاميروني

يعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبات بمقر الإقامة، ضمن ‏برنامج الفريق استعدادا لمواجهة مايو الكاميروني غدًا ضمن منافسات دور ال16 ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بنيجيريا.



‏‎ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في الساعة الثامنة مساء اليوم ويقوم خلالها المدير الفني بمناقشة العديد من المهام ‏المطلوبة من كل لاعبة خلال المباراة ونقاط قوة وضعف الفريق الكاميروني.



ويجهز المدير الفني لقطات مجمعة من مباريات الأهلي السابقة لتلافي الأخطاء، بالإضافة إلى التعليمات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المباراة.



ويعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.